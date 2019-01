Vorfall in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg wurde am Flussufer ein Schlafwandler entdeckt.

10.01.2019 Wertheim. Bei winterlichen Temperaturen hat sich ein junger Schlafwandler in Baden-Württemberg ans Ufer des Mains verirrt. Eine Passantin entdeckte den 19-Jährigen.

Der Vater des 19-Jährigen hatte ihn am Mittwochmorgen als vermisst gemeldet. Daraufhin wurde mit Rettungshunden nach ihm gesucht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Eine Stunde nach Start der Suche entdeckte ihn eine Passantin am Fluss in Wertheim an der Landesgrenze zu Bayern. Ihr fiel die leichte Bekleidung und das seltsame Verhalten des Mannes auf. Der 19-Jährige wurde unverletzt nach Hause gebracht. Er war in der Vergangenheit bereits als Schlafwandler aufgefallen. (dpa)