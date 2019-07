Feier in Herne

31.07.2019 HERNE. Ein 25-Jähriger ist wenige Tage nach einem Streit auf einer Party unter Bekannten in einem Krankenhaus gestorben. Ein 28 Jahre alter Mann soll ihn dort ins Gesicht geschlagen haben.

Auf einer Feier unter Bekannten ist ein junger Mann in Herne geschlagen worden und wenige Tage danach im Krankenhaus gestorben. In den frühen Morgenstunden hätten sich das 25 Jahre alte Opfer und ein 28-Jähriger beschimpft, teilte die Staatsanwaltschaft Bochum am Mittwoch mit. Sie waren demnach betrunken. Zuvor hatte die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ (WAZ) über den Fall berichtet, der sich bereits am 21. Juli ereignet hat.

Der Wohnungsbesitzer verwies den Angaben zufolge den 25-Jährigen nach dem Streit aus der Wohnung. Dieser kehrte aber wenig später zurück und zerschlug eine Glasscheibe an der Wohnungstür. Der 28-Jährige soll daher die Tür geöffnet und dem Jüngeren ins Gesicht geschlagen haben. Im Treppenhaus fiel der junge Mann dadurch zu Boden und verletzte sich am Kopf. Sofort wurde ein Krankenwagen gerufen, der den Mann in eine Klinik brachte. Dort starb er wenige Tage danach an Hirnblutungen.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen des Verdachts auf Körperverletzung mit Todesfolge. Polizei und Staatsanwaltschaft informierten die Öffentlichkeit nicht über den Fall, da das Opfer zunächst noch gelebt hatte. (dpa)