28.04.2018 Lennestadt. Ein 17-Jähriger ist bei einem Autounfall in Lennestadt im Sauerland tödlich verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, stießen am Freitagabend zwei Wagen mit voller Wucht frontal zusammen. Der 17-Jährige, der in einem der beiden Fahrzeuge saß, starb noch an der Unfallstelle. Die anderen drei Autoinsassen überlebten schwer verletzt und kamen zur Behandlung ins Krankenhaus.