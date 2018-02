Junger Autofahrer kracht frontal in Sattelzug: Tot

07.02.2018 Horn-Bad Meinberg. Ein 20-Jähriger ist mit seinem Wagen frontal gegen einen Sattelzug gekracht und ums Leben gekommen. Der junge Autofahrer war am Mittwoch auf der Bundesstraße 1 bei Horn-Bad Meinberg im Kreis Lippe unterwegs, als er in den Gegenverkehr geriet, wie die Polizei mitteilte. Der 62 Jahre alte Fahrer des Sattelzugs versuchte noch auszuweichen - allerdings vergeblich. Der 20-Jährige fuhr gegen den Lkw und wurde in seinem Auto eingeklemmt. Er starb noch an der Unfallstelle. Warum er auf die Gegenfahrbahn geriet, war noch unklar.