Aufreger in Attendorn

Attendorn . Im nordrhein-westfälischen Attendorn sorgt eine Geschichte für Gesprächsstoff. Ein Jugendlicher hat einen Pizzakarton in einem öffentlichen Mülleimer entsorgt. Ein städtischer Mitarbeiter verwarnte den Jungen dann mit zehn Euro.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.04.2018

Der zwölfjährige Levin hat in Attendorn einen Pizzakarton in einem öffentlichen Mülleimer entsorgt und wurde daraufhin von einem Mitarbeiter der Stadt verwarnt.

Die Verpackung gelte als Hausmüll und dürfe nicht in einem öffentlichen Müllbehälter geworfen werden, argumentierte der städtische Mitarbeiter, der die zehn Euro verhängte und sofort kassierte, wie der Attendorner Ordnungsdezernent Christoph Hesse schilderte.

Demnach könne so ein Vorfall geahndet werden. Nach dem dortigen Ortsrecht dürfe Hausmüll nicht in Müllbehältern an öffentlichen Flächen entsorgt werden, wie er der Westfalenpost sagte. Aufgrund der kleinen Größe der öffentlichen Mülleimer sollten diese nicht zweckentfremdet werde. Doch die Stadt lenkte ein. Man scheue sich keinesfalls zuzugeben, dass das Entsorgen in diesem Fall nicht unter die Kategorie Hausmüll fällt.

Im Internet stößt die Aktion des Mitarbeiters auf viel Unverständnis und Häme. Ein Nutzer kommentierte: "Hätte er den Karton daneben geworfen wäre es vermutlich sogar günstiger gewesen" und bekam dafür viel Zuspruch.