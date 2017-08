29.08.2017 Mülheim/Ruhr. Ein Siebenjähriger ist in Mülheim an der Ruhr aus dem dritten Stock eines Mehrfamilienhauses gestürzt. Der Junge habe sich dabei schwer verletzt und sei ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am frühen Dienstagmorgen mit. Derzeit werde ermittelt, wieso es am Montag zu dem Fenstersturz des Jungen kam. Zuvor hatte die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" über den Unfall berichtet.