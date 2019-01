Kuriose Szene in den USA

New York. Hausaufgaben sind für viele Schulkinder eine lästige Pflicht. Hilfsmittel sind da jederzeit willkommen. Das hat sich wohl auch ein sechs Jahre alter Junge aus den USA gedacht. Er ließ seine Matheaufgaben kurzerhand von Sprachassistentin Alexa erledigen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.01.2019

Da wusste sich jemand zu helfen: Der sechs Jahre alte Jariel aus New Jersey saß zu Hause vor seinen Mathehausaufgaben. Doch warum sollte er sie selber machen, wenn man doch Sprachassistentin Alexa zur Hand hat, scheint sich der kleine Kerl gedacht zu haben. Und schon ging die Fragestunde los.

Seine Mutter hat ein elf Sekunden langes Video von ihrem Sohn bei Twitter hochgeladen. Das kleine Schlitzohr wähnte sich wohl unbeobachtet und fragte: "Alexa, was ist fünf minus drei?". Alexa gab rasch die richtige Antwort, bevor seine Mutter das Zimmer betrat.

Lmfao should i whoop him now or later pic.twitter.com/mZEJsWWn4W