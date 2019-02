Unbekannter Mann spricht Zehnjährigen an

Velbert. Ein zehnjähriger Junge ist auf seinem Schulweg von einem Mann angesprochen und in dessen Auto gelockt worden. Als der Mann einen Unfall baute, entkam der Junge.

Von Sebastian Meltz, 28.02.2019

Am frühen Freitagmorgen, 22. Februar, ist ein Grundschüler auf seinem Schulweg im nordrhein-westfälischen Velbert „in verdächtiger Art und Weise“ von einem Mann aus einem fahrenden Auto heraus angesprochen worden. Der Mann soll den Jungen nach dem Weg zur Schule gefragt und mit dem Versprechen, dorthin zu fahren, aufgefordert haben, in sein Auto zu steigen, berichtet die Polizei Mettmann.

Weil der Junge zunächst nicht in das Auto steigen wollte, sei der Mann aggressiver geworden. Der Zehnjährige stiegt daraufhin in den schwarzen VW „Up“ des Unbekannten. Als dieser in einer Linkskurve jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in eine Böschung rutschte, verließ der Junge das Auto und setzte seinen Schulweg fort. An der Schule angekommen, unterrichtete er seine Lehrer über den ungewöhnlichen Vorfall.

Die Polizei konnte Spuren des Fahrzeugs am Unfallort sicherstellen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand könne außerdem nicht ausgeschlossen werden, dass der gleiche Täter auch in der Nähe von Essen und Hattingen Kinder in verdächtiger Weise aus seinem Auto heraus angesprochen hat.

In Bonn sorgte jüngst ein Elternbrief der städtischen Kita Siemensstraße, in dem vor einem "weißen Lieferwagen" gewarnt wurde, für Aufregung.