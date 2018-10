Einsatz in Bruchsal

03.10.2018 Bruchsal. Ein Achtjähriger ist in Bruchsal zur Schule gefahren worden. Doch es war schulfrei, der Junge stand vor verschlossenen Türen. Schließlich rückte die Polizei aus.

Statt seinen freien Tag zu genießen, ist ein Achtjähriger zur Schule gegangen und hat so für einen Polizeieinsatz gesorgt. Die Grundschule in Bruchsal in Baden-Württemberg hatte nach Polizeiangaben vor dem Feiertag am Mittwoch einen Brückentag gelegt - allerdings hatten den weder das Kind noch die Mutter auf dem Schirm.

Die setzte den Achtjährigen am Dienstag vor dem Gebäude ab. Doch die Türen waren verschlossen - und die Mutter schon weitergefahren. Eine Streife sammelte den Achtjährigen schließlich ein. Der Kleine wurde zu seiner Oma gebracht. Deren Adresse hatte er den Beamten genannt. (dpa)