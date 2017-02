Jugendlicher verletzt Mitbewohner mit Messer

15.02.2017 Duisburg. Ein 15 Jahre alter Jugendlicher soll in Moers einen Mitbewohner mit einem Messer schwer verletzt haben. Ein 16-Jähriger musste nach der Auseinandersetzung am späten Dienstagabend in einer Klinik operiert werden, teilte die Polizei mit. Lebensgefahr bestand am Mittwochmorgen nicht. Über die Hintergründe der Tat wollte sich die Polizei zunächst nicht äußern. Beide Jugendliche haben in einer betreuten Wohngruppe zusammmengelebt. Die Duisburger Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet. Die Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter, der flüchtete, blieb in der Nacht zum Mittwoch zunächst erfolglos.