Jugendlicher stürzt acht Meter in die Tiefe

09.04.2017 Düsseldorf. Ein Jugendlicher hat in Düsseldorf einen acht Meter tiefen Sturz in einer stillgelegten Fabrik schwer verletzt überlebt. Höhenretter bargen den 16-Jährigen.

Der Junge stürzte in der früheren Papierfabrik im Düsseldorfer Hafen. Der Junge wurde in die Uniklinik gebracht, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Er war am Samstagabend mit zwei Freunden in die Bauruine eingedrungen.45 Einsatzkräfte mussten einige Türen und Tore gewaltsam aufbrechen, um in den stockdunklen Räumen einen günstigen Zugang zu dem verletzten Jungen zu finden. Er sei mit einer Korbtrage geborgen worden, teilte die Feuerwehr mit.

Das verlassene Papierfabrikgelände war schon mehrmals in die Schlagzeilen geraten. Ein 16 Jahre alter Junge hatte im März gestanden, dort eine 15-Jährige umgebracht zu haben. (dpa)