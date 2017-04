Jugendliche verletzen sich bei Messerstecherei schwer

15.04.2017 Bielefeld. Nach einer Messerstecherei zwischen Jugendlichen in der Nacht zum Samstag in Gütersloh ermittelt die Polizei wegen versuchter Tötung. Zwei Gruppen von streitenden jungen Männern im Alter von 15 bis 21 Jahren seien aufeinander los gegangen und hätten sich teilweise schwere Stichverletzungen zugefügt, berichtete die Polizei. Sie hätten sich zuvor über ein soziales Netzwerk verabredet, um einen Disput zu klären. Ein 19-Jähriger und ein 21-Jähriger mussten mit schweren Stichverletzungen ins Krankenhaus. Einer von ihnen schwebte kurzzeitig in Lebensgefahr. Ein 16 Jahre alter Tatverdächtiger wurde in einem Krankenhaus festgenommen, wo er sich ambulant behandeln ließ. Eine Mordkommission ermittelt nun wegen versuchter Tötung.