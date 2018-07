Von Polizei sichergestellt

19.07.2018 Bad Kreuznach. Die Polizei hat in Bad Kreuznach ein Skelettmodell sichergestellt, das Jugendliche auf eine Party mitgenommen hatten. Bei dem Einsatz bot sich den Polizisten ein bizarrer Anblick.

Die vier Jugendlichen zwischen 17 und 19 Jahren hätten am frühen Donnerstagmorgen mit dem Skelett an einem Küchentisch gesessen, teilte die Polizei mit. Da den Beamten ihre Angaben über die Herkunft des Modells unglaubwürdig erschienen, wurde es sichergestellt. Laut Polizei handelt es sich um ein Vorzeigeobjekt, das in der Medizin oder in der Schule eingesetzt wird. (dpa)