Spezialkräfte in Erfurter Innenstadt

30.07.2017 Erfurt. Weil Jugendliche in einem Erfurter Parkhaus mit Softair-Waffen hantiert haben, ist die Polizei am Sonntag zu einem Großeinsatz in der Innenstadt ausgerückt.

Zunächst sei ein Hinweis eingegangen, dass sich dort ein Mann mit einer Schusswaffe aufhalte, teilte die Polizei mit. Daraufhin wurde das Areal am Anger weiträumig abgesperrt. Außerdem kam ein Hubschrauber zum Einsatz. Eine Spezialeinheit des Landeskriminalamtes ist alarmiert worden. Via Twitter rief die Polizei Anwohner und Passanten auf, Ruhe zu bewahren.

Wir bitten alle Anwohner & Passanten Ruhe zu bewahren & unbedingt den Anweisungen der Kollegen Folge zu leisten #Parkhaus #Anger1 #Erfurt — Polizei Thüringen (@Polizei_Thuer) 30. Juli 2017

Die Spezialkräfte seien vor Ort gewesen, aber nicht mehr zum Einsatz in dem Gebäude gekommen, hieß es. Vielmehr habe zuvor Entwarnung gegeben werden können. Zur Motivation der beiden Teenager wurden zunächst keine Angaben gemacht. Sie sind noch am Nachmittag von den Beamten befragt worden, ebenso wie eine Zeugin. Die Ermittlungen zu den Gesamtumständen dauerten laut Polizei an. (dpa)