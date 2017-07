16-Jährige stellen sich der Polizei

30.07.2017 Erfurt. Weil Jugendliche in einem Erfurter Parkhaus mit Softair-Waffen hantiert haben, ist die Polizei am Sonntag zu einem Großeinsatz in der Innenstadt ausgerückt.

Nach den jüngsten Gewalttaten in Hamburg und Konstanz stockte am Sonntag auch vielen Erfurtern kurzzeitig der Atem. Ein Mann mit einer Waffe sei in der Innenstadt beobachtet worden, hieß es. Doch die Polizei konnte am frühen Nachmittag Entwarnung geben.

Zwei Jugendliche haben in der Erfurter Innenstadt offensichtlich mutwillig einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Nach aktuellem Ermittlungsstand hätten sie am Sonntag in einem Parkhaus am Anger den Notrufknopf gedrückt und der Sicherheitsfirma von einer Person mit einer Waffe berichtet, teilte die Landeseinsatzzentrale mit. Daraufhin war das Areal großräumig abgesperrt worden. Es kam ein Hubschrauber zum Einsatz. Eine Spezialeinheit des Landeskriminalamtes wurde alarmiert.

Wir bitten alle Anwohner & Passanten Ruhe zu bewahren & unbedingt den Anweisungen der Kollegen Folge zu leisten #Parkhaus #Anger1 #Erfurt — Polizei Thüringen (@Polizei_Thuer) 30. Juli 2017

Via Twitter rief die Polizei Anwohner und Passanten auf, Ruhe zu bewahren. Die Spezialeinheit sei vor Ort gewesen, aber nicht zum Einsatz in dem Gebäude gekommen, hieß es. Vielmehr konnte zuvor Entwarnung gegeben werden: Die beiden 16-Jährigen hatten sich mittlerweile bei der Polizei gemeldet.

Einer von ihnen habe eine Druckluftwaffe - eine sogenannte Softair-Pistole - getragen. Solche Waffen sehen echten Pistolen täuschend ähnlich und dürfen nicht in der Öffentlichkeit getragen werden. Zudem habe sich ein Zeuge bei der Polizei gemeldet, der berichtet habe, wie sich die Teenager im Vorfeld der Tat entsprechend abgesprochen hätten, teilte die Polizei mit.

Entwarnung! Wir haben zwei Jugendliche mit Softairwaffen im #Parkhaus festgestellt. Ermittlungen zu Gesamtumständen laufen #Anger1 #Erfurt — Polizei Thüringen (@Polizei_Thuer) 30. Juli 2017

Sie wurden von den Beamten befragt und danach ihren Eltern übergeben, wie die Landeseinsatzzentrale informierte. Zudem wurde die Softair-Waffe sichergestellt. Ermittelt wird nun wegen Missbrauchs von Notrufen. Das sei weit mehr als ein dummer Jungenstreich oder übler Scherz gewesen, betonte eine Polizistin. (dpa)