Jugendliche in Bonn ausgeraubt und verletzt

18.09.2017 Bonn. Zwei 17-Jährige sind in Bonn von zwei Männern ausgeraubt und leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren die Räuber am Sonntagabend mit Tüchern vor dem Gesicht maskiert und forderten die Handys und das Bargeld ihrer Opfer. In der Folge schlugen sie die Jugendlichen demnach mit einer Taschenlampe vor den Kopf und verletzten einen der beiden im Gerangel mit einem "beil-ähnlichen Gegenstand" an der Hand. Die Männer erbeuteten ein Handy und etwas Geld und flüchteten anschließend. Die Fahndung der Polizei blieb zunächst erfolglos. Der an der Hand verletzte 17-Jährige wurde im Krankenhaus behandelt.