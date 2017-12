Jugendliche besprühen Wache: Rote Schuhe verraten sie

11.12.2017 Bochum. Rote Schuhe im weißen Schnee haben einen Graffiti-Sprayer in Bochum nach dem Besprühen eines Polizeigebäudes in seinem Versteck verraten. Der 16-Jährige hatte sich nach Polizeiangaben vom Montag mit einem gleichaltrigen Freund als Ziel einer Mutprobe ausgerechnet eine Wache und einen Streifenwagen ausgesucht. Beamte sahen sie nach der Tat am Sonntagmorgen flüchten und verfolgten sie. Einer der Jugendlichen versteckte sich demnach unter einem abgestellten Sattelschlepper, ließ aber seine Füße mit den roten Schuhen herausragen - deutlich sichtbar im Schnee.

Der Kumpan des Gefassten konnte zwar zunächst flüchten, mittlerweile sei er aber namentlich bekannt, erklärte die Polizei. Die 16-Jährigen erwartet eine Strafanzeige. (dpa)