Jugendliche auf der Donau gekentert

19.07.2017 Donauwörth. Bei einer Bootsfahrt sind Jugendliche aus dem Rheinland am Mittwoch auf der Donau bei Donauwörth gekentert, aber gerettet worden. Wie die Polizei mitteilte, war eine Gruppe junger Urlauber im Alter zwischen 17 und 19 Jahren mit vier Ruderboten auf der Wörnitz Richtung Donau unterwegs. An der Mündung der Wörnitz in die Donau unterschätzten die Ruderer den Sog der Strömung, zwei Boote kenterten an einem Brückenpfeiler. In dem nur einen Meter tiefen Wasser wurden mit Hilfe der Feuerwehr alle gerettet.

Drei Jugendliche aus der Region Bonn verletzten sich leicht. Die Holzboote wurden schwer beschädigt. Die geretteten Jugendlichen konnten im Feuerwehrhaus Donauwörth duschen und bekamen Getränke, bevor sie ihren im flussabwärts liegenden Ort Bertoldsheim wartenden Freunden per Bahn nachreisten. (dpa)