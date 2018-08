Norwegisches Königshaus

29.08.2018 Oslo. Fast neun Jahre lang hat der heutige König Harald für seine Liebe zu Sonja Haraldsen gekämpft. Jetzt haben die beiden unter großer Anteilnahme der Bevölkerung Goldene Hochzeit gefeiert.

Unter dem Jubel vieler Menschen hat das norwegische Königspaar am Mittwoch seine Goldene Hochzeit gefeiert. Zum Festgottesdienst in der Osloer Domkirche kamen König Harald und Königin Sonja (beide 81) in einem Oldtimer vorgefahren: einem Lincoln Continental von 1966 mit offenem Verdeck.

Auf der Strecke zur Kirche winkten viele Osloer dem Korso zu. Harald und Sonja sind aufgrund ihrer Volksnähe in Norwegen sehr beliebt.

Das Paar hatte seine Liebe neun Jahre lang geheimhalten müssen. Dass ein Kronprinz eine Bürgerliche heiratet, war lange undenkbar. Erst 1968 willigten die Regierung und der König ein.

Die Bischöfin der Domkirche, Kari Veiteberg, dankte in ihrer Predigt Harald und Sonja, dass sie ihrem Volk von dieser schweren Zeit erzählt haben. Viele Menschen müssten für ihre Träume kämpfen. "Dass das Königspaar so lange durchgehalten hat, gibt Mut und Stärke."

Auch in den musikalischen Beiträgen während des Gottesdienstes ging es um die Liebe. Die Enkelkinder Ingrid Alexandra und Maud Angelica trugen Bibeltexte vor. (dpa)