Journalist und Schriftsteller Kettenbach ist tot

05.01.2018 Köln. Der Journalist und Schriftsteller Hans Werner Kettenbach ist tot. Er starb am Freitag im Alter von 89 Jahren in einem Kölner Krankenhaus, wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" als langjähriger Arbeitgeber Kettenbachs am Abend mitteilte.

Kettenbach war den Angaben zufolge von 1964 bis 1992 unter anderem als Chefreporter, Leiter des Bonner Büros, Korrespondent in New York und zuletzt als stellvertretender Chefredakteur für die Zeitung tätig. Außerdem verfasste er Kriminalromane und Drehbücher für die Fernsehserie "Kommissar Klefisch" mit Willy Millowitsch. Für sein literarisches Werk wurde Kettenbach mehrfach ausgezeichnet. (dpa)