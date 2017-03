Palma. Als Obdachloser war José Antonio Bujosa in Mallorcas Hautstadt Palma vielen ein bekanntes Gesicht. Jetzt hat der Mann sein wahres Gesicht wiederentdeckt. Geholfen haben ihm ein Friseur und manche Gönner.

Ein ordentlicher Haarschnitt ist manchmal mehr als bloße Kosmetik. Die neue Frisur kann auch schon mal der Anstoß zu einem ganz neuen Leben sein. Etwa bei José Antonio Bujosa, der die vergangenen 25 Jahre auf der Ferieninsel Mallorca als Obdachloser auf der Straße lebte. Lange Zeit gehörte er zum Stadtbild von Palma, wo er sich ein paar Euro als inoffizieller Parkplatzeinweiser verdiente.

Auf dem Platz „Plaça del Mercat“ lebte und schlief er, seit der Elektriker nach einem Arbeitsunfall und einer Depression auf der Straße landete. Und dort, in der historischen City Palmas, wurde der Friseur Salva García auf ihn aufmerksam.

García steckte dem Obdachlosen, der von den Passanten auch Josete genannt wird, immer mal eine Münze zu. Eines Tages bot er dem Vagabunden an, ihm kostenlos die Haare zu schneiden und ihm so „wieder etwas von seinem Leben zurückzugeben“. Josete nahm das Angebot an.

Was sich daraufhin abspielte, darf man als wundersame Verwandlung bezeichnen, die so etwas wie einen neuen Menschen aus dem Vagabunden machte. Als José Antonio Bujosa nach der Haar- und Bartbehandlung das erste Mal in den Spiegel schaute, traten ihm die Tränen in die Augen. Er konnte kaum glauben, dass es sein Gesicht war, das er nun sah. Mit einem modernen Hipster-Schnitt, Haupthaar und Bart schwarz gefärbt.

Das Video von der Metamorphose Josetes ist ein viraler Hit im Internet. Der Film mit dem Titel „El espíritu de la plaza“ (Der Geist des Platzes) geht um die Welt. Er machte den heute 55-Jährigen zum berühmtesten Obdachlosen Spaniens. Ein anonymer Gönner besorgte Jesoete ein Zimmer, Spenden machten eine notwendige Augenoperation möglich. Nur das Finden einer festen Arbeit ist noch nicht bewältigt. Aber José Antonio ist voller Zuversicht.