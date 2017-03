10.03.2017 Berlin. Bei der Berlinale brandete Szenenapplaus auf, als sich Josef Hader durch Tiefschnee kämpfte, nur bekleidet mit einer Unterhose. Den Dreh für sein Regie-Debüt hat der Kabarettist ohne Erkältung gemeistert.

Der Kabarettist Josef Hader hat eine Filmszene, in der er nur mit Unterhose bekleidet im Tiefschnee spielte, gut verkraftet. Er sage ja "ungern so einen esoterischen Satz", so der 55-Jährige im "Focus", aber in dem Fall glaube er, "dass der Körper, wenn er vorher weiß, dass es kalt wird, sich nicht so leicht erkältet, wie wenn er es nicht weiß".

Auf die Finalszene in seinem Regie-Debüt "Wilde Maus" habe er sich nicht speziell vorbereitet, sagte der österreichische Kabarettist - er sei vielmehr "durch mehrere Bauerngenerationen abgehärtet". Der Film, der bei der Berlinale seine Premiere feierte, ist seit Donnerstag in den deutschen Kinos zu sehen. (dpa)