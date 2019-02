Pumaangriff in den USA

Ein Berglöwe griff einen Jogger an.

COLORADO. Ein Jogger ist im US-Bundesstaat Colorado von einem Puma angegriffen worden. Der Mann hat den Puma zur Abwehr mit bloßen Händen erwürgt. Er selbst kam mit schweren Verletzungen davon.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.02.2019

Im US-Bundesstaat Colorado hat ein Jogger einen Puma mit bloßen Händen erwürgt. Damit wehrte der Mann einen Angriff des Berglöwen ab. Wie die Zeitung "The Guardian" berichtet, war er alleine unterwegs. Der Puma griff den Jogger von hinten an. Vermutlich sei durch das Laufen des Mannes der Jagdinstinkt des Tieres geweckt worden. Der Sportler habe den Puma danach mit bloßen Händen erwürgt. Das bestätigten auch Untersuchungen an dem Tier.

Wie die Organisation "Colorado Parks and Wildlife" auf Facebook mitteilte, konnte der Jogger danach selbstständig das Gebiet verlassen und in ein lokales Krankenhaus gehen. Außerdem betont die Organisation, dass diese Attacken durch Pumas, die in der Regel Menschen meiden, eine Seltenheit sind.

Seit 1990 gab es nur 19 Angriffe von Berglöwen in Colorado. Drei davon endeten tödlich. Die Organisation empfiehlt, bei Begegnungen mit Pumas Krach zu machen, sich größtmöglich aufzubauen, den Puma anzustarren und nicht wegzurennen. Wenn der Puma dann dennoch angreift sollte man sich wehren.