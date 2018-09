Kurzer Clip

24.09.2018 Los Angeles. Nach Jack Nicholson, Heath Leadger und Jared Leto schlüpft Joaquin Phoenix in die Rolle des "Jokers". Nun gibt es einen ersten Clip mit Phoenix in dem berühmten Clown-Outfit.

Rund ein Jahr vor der geplanten Premiere von „Joker“ ist Schauspieler Joaquin Phoenix (43) in einem kurzen Clip als Filmbösewicht zu sehen. Der US-Amerikaner steht in dem Video zunächst in normaler Montur vor der Kamera und beginnt zu grinsen. Dann wird er im berühmten Clown-Outfit gezeigt: mit vorwiegend weißer Schminke im Gesicht und grünlichen Haaren.

Den Clip hat der Regisseur des Films, Todd Philipps, am Wochenende auf Instagram gestellt. Seitdem wurde er mehr als eine Million Mal aufgerufen. Bereits vor einigen Tagen war im Internet ein Foto von den Dreharbeiten aufgetaucht, das Phoenix („Walk the Line“) als Kultschurken der Batman-Filme zeigt.

Die neue Joker-Story soll von der Ergründung eines Mannes handeln, der von der Gesellschaft missachtet wurde. Der voraussichtlich am 4. Oktober 2019 startende Film wird von den Machern als „düstere Charakterstudie“ beschrieben. Er habe „Wahnsinnsschiss“ davor, die Rolle zu übernehmen, sagte Phoenix in einem Interview. Der Comic-Bösewicht wurde in früheren Filmen von Jack Nicholson, Heath Ledger und Jared Leto gespielt.

