Neues aus Hollywood

25.04.2018 Los Angeles. Eine ungewöhnliche und starke Frau im rauen Wilden Westen: Jessica Chastains neuer Film basiert auf einer wahren Geschichte.

In "Molly's Game - Alles auf eine Karte" begab sich Jessica Chastain (41) in die Welt des Underground-Pokers. In dem Historiendrama "Woman Walks Ahead" reist sie in der Rolle der Künstlerin Caroline Weldon 1889 in den Wilden Westen.

In dem ersten Video-Trailer für den Film von Regisseurin Susanna White ("Verräter wie wir") ist Chastain als die abenteuerliche Schweiz-Amerikanerin zu sehen, die Porträts von dem Indianerhäuptling Sitting Bull (Michael Greyeyes) malen will. Sie wird zur Aktivistin, die sich für die Rechte und den Schutz der Indianer einsetzt.

In den USA kommt das Biopic Ende Juni in die Kinos, der deutsche Starttermin ist noch nicht bekannt. (dpa)