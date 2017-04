Ellen DeGeneres hakt nach

24.04.2017 Los Angeles. Die US-Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez plauderte in einer TV-Show ein bisschen aus dem Nähkästchen. Jetzt weiß die Welt beispielsweise, dass sie ihren aktuellen Partner in einem Restaurant kennengelernt hat.

Ihre Liebe begann beim Essen: Die US-Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez (47) hat ihren Freund Alex Rodriguez (41) in einem Restaurant in Los Angeles kennengelernt.

"Ich habe Mittag gegessen und habe ihn gesehen. Als er an mir vorbeiging, habe ich ihm auf die Schulter getippt", sagte die Musikerin in der US-Show von Ellen DeGeneres (59). Die Moderatorin wollte es genauer wissen und fragte nach Details. Sie habe gemischten Salat und Tortilla-Suppe gegessen, sagte Lopez lachend. Die beiden hätten sich dann zum Abendessen verabredet ("Ich weiß nicht mehr, was ich da gegessen habe.").

Auf die Frage, ob sie und der Baseball-Star einmal Kinder haben wollen, sagte die Sängerin zurückhaltend: "Oh mein Gott. Wir haben einfach eine gute Zeit." Dann wurde Lopez noch kalt erwischt. Ein Mitarbeiter der Show sprang in Baseball-Kleidung aus einer Holzkiste, die neben der 47-Jährigen stand. Lopez schrie und meinte: "Ich glaube, ich habe einen kleinen Schreck bekommen."

Lopez hat aus ihrer Ehe mit dem Sänger Marc Anthony neunjährige Zwillinge, die ebenfalls einen kurzen Auftritt in der Show hatten. Die Sendung soll am Montag ausgestrahlt werden.

Rodriguez ist Vater von zwei Töchtern, 2008 wurde seine Ehe mit Cynthia Scurtis geschieden. Der Sportler war zeitweise mit den Schauspielerinnen Cameron Diaz und Kate Hudson liiert. (dpa)