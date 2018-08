Ex-Rad-Star

06.08.2018 BERLIN/PALMA DE MALLORCA. Drogen, Handgreiflichkeiten und Gefängnis: Jan Ullrich hat nach seiner Festnahme auf Mallorca eine schwere Lebenskrise eingestanden.

Am Tiefpunkt seines Lebens lag Jan Ullrich verängstigt auf der Pritsche einer kleinen schmutzigen Gefängniszelle. "Ich habe Platzangst bekommen, konnte nicht schlafen. Es war eine der härtesten Prüfungen meines Lebens", sagte der frühere Radstar der Bild. "Überall", so Ullrich, seien "Kot und Urin auf dem Boden und an den Wänden" gewesen.

Deutschlands einziger Tour-de-France-Sieger, das Idol seiner Generation, über Nacht eingepfercht hinter Gittern auf der spanischen Urlaubsinsel Mallorca. Der Zwischenfall auf dem Grundstück seines Nachbarn Til Schweiger und die folgende Festnahme hatten der Öffentlichkeit am Wochenende schonungslos Ullrichs prekäre private Lage vor Augen geführt.

Der 44-Jährige befindet sich in einer schweren Lebenskrise - der er sich nun offenbar endlich ernsthaft stellen will. Am Montag räumte Ullrich den Konsum von Drogen ein und kündigte an, "aus Liebe zu meinen Kindern" eine Therapie beginnen zu wollen.

"Die Trennung von Sara und die Ferne zu meinen Kindern, die ich seit Ostern nicht gesehen und kaum gesprochen habe, haben mich sehr mitgenommen. Dadurch habe ich Sachen gemacht und genommen, die ich sehr bereue", beteuerte Ullrich.

Süchtig zu sein, bestreitet der 44-Jährige. Laut seines Anwalts Wolfgang Hoppe ist dennoch bereits seit einiger Zeit ein Platz in einer Klinik in Deutschland für Ullrich reserviert. "Jan kann dort jederzeit hin. Wir hoffen alle, dass er schnell wieder auf die Beine kommt, und werden ihn dabei so gut wie möglich unterstützen", sagte Hoppe der Bild.

Jahrelanger Absturz

Womöglich motiviert Ullrich die Nacht in der Zelle, die offenbar nachhaltigen Eindruck hinterlassen hat. Der frühere Rad-Star klagte über "menschenunwürdige Zustände" im Gefängnis. "Ich konnte mich mit den Beamten nicht verständigen. Sie sprachen nur Spanisch, verstanden kein Englisch. Ich konnte keinen Anwalt anrufen", sagte Ullrich.

Nach einem jahrelangen Absturz ist Ullrich knallhart auf dem Boden aufgeschlagen. Schon zu seiner aktiven Karriere hatte er immer wieder mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Gewichtsprobleme, private Eskapaden und schließlich die unsägliche Dopinggeschichte, zu der er nie klar genug Stellung bezog. Vom Ruhm, zu dem Ullrich durch den Tour-Sieg 1997 gelangte, ist nichts mehr geblieben.

Ullrich hatte mit seinem Triumph im Gelben Trikot einen regelrechten Radsport-Boom ausgelöst und stand auf einer Stufe mit den deutschen Sport-Ikonen Michael Schumacher und Boris Becker. Letzterer sprach Ullrich am Montag Mut zu. "Es ist richtig dass 'Ulle' durch eine schwierige Phase geht. Wir sollten ihm zuhören/verstehen und dringend helfen! Er hat es sich verdient", schrieb die Tennis-Ikone bei Twitter.

Ullrich steht vor der wohl härtesten Etappe seines Lebens. (sid)