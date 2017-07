Jacht in Minden explodiert: 13 verletzte Rettungskräfte

12.07.2017 Minden. Feuerwehrmänner betreten eine brennende Jacht, da schleudert eine gewaltige Explosion das Boot in die Luft. Notärzte versorgen 13 verletzte Retter. Taucher suchen im Wasser nach vermissten Passanten.

Bei der Explosion einer Motorjacht im Hafen von Minden in Nordrhein-Westfalen sind zwölf Feuerwehrleute und ein Polizist verletzt worden. "Sechs von ihnen erlitten schwere Verletzungen. Einer schwebt in Lebensgefahr", sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen. Wie es zu dem Unglück kam, war noch unklar.

Angerückt war die Feuerwehr am Dienstagabend, um einen Schwelbrand auf der Jacht zu löschen. "Sie gingen mit Atemschutzmasken über den Steg auf das Boot. Dann gab es eine fürchterliche Explosion", schilderte der Sprecher. Das Boot sei mehrere Meter in die Luft geschleudert worden. Notärzte und Sanitäter versorgten die verletzten Rettungskräfte. Sie kamen mit Blaulicht in Krankenhäuser.

"Taucher und ein Hubschrauber suchten im Wasser nach zwei Passanten, die das Geschehen von Land aus beobachtet hatten und nach der Detonation auf einmal weg waren", sagte der Sprecher. Später meldeten sich die beiden bei der Polizei. Körperlich ging es ihnen gut.

Der Schaden betrage rund 500 000 Euro. Zwei andere Boote wurden beschädigt. Ein am Hafen abgestelltes Auto sei nur noch Schrott. Die Ursache war zunächst unklar. "Es könnte sein, dass auf der Jacht durch die Hitze des Brandes Batterien explodiert sind", sagte der Polizeisprecher. Das sei aber erst mal nur eine Vermutung. (dpa)