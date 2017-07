Jacht explodiert: Feuerwehrmann außer Lebensgefahr

12.07.2017 Minden. Nach der Explosion einer Motorjacht im Hafen von Minden hat am Mittwochmorgen die Suche nach der Ursache begonnen. Wie die Wasserschutzpolizei in Duisburg mitteilte, könnten erste Ergebnisse im Laufe des Tages vorliegen. Angerückt war die Feuerwehr am Dienstagabend, um einen Schwelbrand auf der Jacht zu löschen. "Sie gingen mit Atemschutzmasken über den Steg auf das Boot. Dann gab es eine fürchterliche Explosion", schilderte ein Polizeisprecher die Situation in der Nacht. Das Boot sei mehrere Meter in die Luft geschleudert worden. Bei der Explosion waren zwölf Feuerwehrleute und ein Polizist verletzt worden.

Noch ist unklar, wieso das Feuer überhaupt ausbrach. Zunächst hieß es, es könnte sein, dass auf der Jacht durch die Hitze des Brandes Batterien explodiert sind. Dies sei aber noch nicht bestätigt, sagte ein Polizeisprecher am Morgen.

Einer der verletzten Feuerwehrmänner schwebte zunächst in Lebensgefahr, sein gesundheitlicher Zustand habe sich aber verbessert, hieß es von der Polizei. Einer ersten Schätzung zufolge beträgt der Schaden etwa 500 000 Euro. Zwei andere Boote wurden beschädigt. Ein am Hafen abgestelltes Auto sei nur noch Schrott. Nachdem der Verkehr auf dem Kanalhafen in der Nacht vorübergehend gesperrt war, können dort nun wieder Schiffe fahren. (dpa)