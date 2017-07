JVA-Beamte nach Flucht von Straftäter erneut vor Gericht

Eine Bronzestatue der Justitia steht in Frankfurt am Main.

18.07.2017 Köln. Zwei JVA-Beamte begleiten einen verurteilten Sexualstraftäter bei einem seiner genehmigten Ausgänge. Trotz der Bewachung türmt der Mann - beim Besuch eines Brauhauses. Nachdem das Amtsgericht die Beamten freigesprochen hat, beschäftigt der Fall nun die nächste Instanz.

Rund eineinhalb Jahre nach der spektakulären Flucht eines verurteilten Straftäters während eines Brauhaus-Besuchs in Köln ist der Fall noch einmal vor Gericht gekommen. Am Dienstag begann in Köln ein Berufungsprozess gegen die zwei Justizvollzugsbeamte, unter deren Aufsicht der Mann damals gestanden hatte. Beide Beamte hätten angekündigt, sich zu den Vorwürfen äußern zu wollen, sagte ein Gerichtssprecher.

Die beiden JVA-Beamte hatten den Sexualstraftäter aus der JVA Aachen im Januar 2016 bei einem seiner genehmigten Ausgänge begleitet. Sie kehrten mit ihm dabei in einem bekannten Brauhaus am Dom ein. Als der Straftäter zur Toilette gehen wollte, ließen sie ihn allein gehen. Der Mann nutzte diese Gelegenheit und flüchtete. Erst drei Tage später wurde er wieder gefasst. Die Staatsanwaltschaft klagte die beiden Beamte wegen Gefangenenbefreiung an.

Das Amtsgericht Köln sprach die beiden JVA-Mitarbeiter im Januar 2017 allerdings frei. Sie hätten zwar eine "unendliche Schlamperei und Lässigkeit" an den Tag gelegt. Aber es liege kein Vorsatz vor und damit auch kein strafbares Verhalten. Dass der Gefangene fliehen könnte, hätten sich die beiden Männer einfach nicht vorstellen können. Die Staatsanwaltschaft legte Berufung ein. Sie hatte Bewährungsstrafen von 15 und 18 Monaten gefordert.

Ein Sprecher des Landgerichts sagte, dass möglicherweise noch im Laufe des Dienstags ein Urteil gesprochen werden könnte. Der WDR hatte zuerst über das Berufungsverfahren berichtet. (dpa)