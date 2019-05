E-Books ab Juni verfügbar

Bonn. Wie J.K. Rowling auf ihrer Webseite pottermore.com ankündigt, steht die Veröffentlichung vier neuer Bücher aus dem Hogwarts-Universum bevor. Neue Romane gibt es aber nicht, stattdessen behandelt die fiktive Schulbuchreihe magische Fächer wie Kräuterkunde oder Wahrsagerei.

Von Jonathan Kemper, 30.05.2019

Dass Joanne K. Rowling nach dem kaum vergleichbaren Erfolg der Harry-Potter-Serie den Stift nicht vollends zur Seite legt, dürfte wenig überraschen. Vom Fiktionalen bewegt sich die britische Autorin jedoch immer weiter ins Non-Fiktionale, falls man die neue "A Journey through..."-Reihe überhaupt so bezeichnen darf.

E-Books erscheinen ab Ende Juni

Die vier "häppchengroßen" E-Books behandeln nämlich Themen wie "Tränke und Kräuterkunde", "Verzauberungen und Verteidigungen gegen die dunklen Künste", "Weissagung und Astronomie" oder "Versorgung von magischen Kreaturen". Die beiden ersten Ausgaben sollen am 27. Juni unter anderem auf Deutsch und Englisch digital erscheinen.

Die Kurzgeschichten basieren laut der Ankündigung auf pottermore.com auf dem Hörbuch zu "Harry Potter - A Journey Through A History of Magic", das von "Game of Thrones"-Schauspielerin Natalie Dormer gesprochen wurde. In dessen Buchvorlage wiederum finden sich Notizen, Manuskriptseiten und Zeichnungen, auf die sich der Leser auch in den bald erscheinenenden Büchern freuen darf.