Jürgen Prochnow war lange Jahre "unser Mann in Hollywood". Jetzt ist er zurück.

21.09.2017 Berlin. Nach vielen Jahren und Erfolgen in den USA ist Schauspieler Jürgen Prochnow zurück in seine Heimatstadt Berlin gezogen. Der Ausgang der US-Wahlen hat seine Entscheidung erleichtert.

Schauspieler Jürgen Prochnow ("The Da Vinci Code - Sakrileg") ist nach vielen Jahren in Hollywood in seine Heimatstadt Berlin zurück gezogen - offenbar nicht zuletzt aus politischen Gründen.

"Trump war ein guter Umzugshelfer - er hat uns die Rückkehr erleichtert", sagte der 76-Jährige der "Bild" über die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten. "Die acht Jahre Bush waren schon schlimm", erinnert sich der Schauspieler an die Präsidentschaft von George W. Bush. Prochnow besitzt seit 2003 den US-amerikanischen Pass und ist auch in den Vereinigten Staaten wahlberechtigt.

Bei der Bundestagswahl in Deutschland ist Prochnow weniger deutlich. Er werde sich zwar an der Wahl beteiligen, wisse aber noch nicht, wem er seine Stimme geben werde. "Es ist schwer. Ich habe mich noch nicht entschieden." (dpa)