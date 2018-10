Ungewöhnliche Stellenanzeige

01.10.2018 BONN. Das Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin sorgt mit einem außergewöhnlichem Jobangebot im Netz für Aufruhr. Gesucht werden Probanden, die sich für 16.500 Euro 60 Tage ins Bett legen.

Ein außergewöhnliches Jobangebot macht derzeit im Netz die Runde: Es werden Probanden gesucht, die sich für eine Studie 60 Tage ins Bett legen. Vergütet wird die Teilnahme mit 16.500 Euro.

Hinter der auf den ersten Blick äußerst lukrativen Stellenanzeige steckt das Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin, das mit seiner Bettruhe-Studie die Veränderungen des Körpers in der Schwerelosigkeit, wie sie bei Astronauten auftreten, erforschen möchte. "Der Wegfall der Schwerkraft im All führt zu einer Reihe von physiologischen Veränderungen wie dem Abbau von Muskeln und Knochen und der Verschiebung der Körperflüssigkeiten in Richtung Kopf, wodurch das Herz-Kreislauf-System beeinträchtigt wird und Veränderungen im Auge auftreten können", heißt es in der Anzeige. Ähnliche Mechanismen könne man auch bei bettlägrigen Menschen beobachten.

Die gesuchten 24 Probanden müssen zwischen 24 und 55 Jahren alt sein und insgesamt 89 Tage Zeit mitbringen. 60 Tage davon verbringen die Teilnehmer komplett im Bett. Heißt: Sämtliche Aktivitäten wie Duschen, Essen und der Toilettengang müssen im Liegen stattfinden, zudem erhalten die Probanden kein Kopfkissen. Außerdem darf während des gesamten Zeitraums kein Besuch empfangen werden und die Betten sind in Kopfrichtung um sechs Grad nach unten geneigt. So sollen laut Stellenausschreibung die Veränderungen, die im All stattfinden, simuliert werden.

Wer sich trotz allem von der Anzeige angesprochen fühlt und im kommenden Jahr genug Zeit hat, kann sich beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrtmedizin in Köln bewerben. (general-anzeiger-bonn.de)