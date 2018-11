Häppchen vom Schwein

Berlin. Viele, insbesondere tief-religiöse Muslime essen kein Schweinefleisch. Ausgerechnet auf der am Donnerstag zu Ende gegangenen Deutschen Islam-Konferenz servierte das gastgebende Ministerium von Innen- und Heimatminister Horst Seehofer Blutwursthäppchen vom Schwein.

Von Dierk Himstedt, 30.11.2018

"Wie ein Elefant im Porzellanladen" - twitterte der WDR-Redakteur Tuncay Özdamar am Donnerstag nach seiner Teilnahme bei der Deutschen Islam-Konferenz in Berlin. Der Grund: Für die in der Hauptsache geladenen muslimischen Gäste wurden unter anderem auch Blutwursthäppchen vom Schwein serviert. Das Dumme dabei: Viele Muslime essen aus religiösen Gründen kein Schweinefleisch. Das Peinliche dabei: Eingeladen hatte das Innen- und Heimatministerium von Horst Seehofer.

In seinem Tweet führt Özdamar weiter aus, dass diese, seiner Ansicht nach, Respektlosigkeit nicht die erste dieser Art war. Das bestätigt auch Özdamars Kollegin Ferda Ataman, die in einer Spiegel-Kolumne äußerte, dass bereits auf einer früheren Islam-Konferenz Schinkenschnittchen auf dem Büffet-Tisch lagen.