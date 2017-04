Innenminister appelliert an Vernunft der Motorradfahrer

03.04.2017 Rheinberg. Mit gezielten Motorrad-Kontrollen in der Eifel, dem Sauerland und dem Bergischen Land will die Polizei für mehr Sicherheit auf beliebten Biker-Strecken sorgen. "Gerade zum Start der Saison ist es wichtig, es langsam anzugehen und sich erstmal wieder mit der eigenen Maschine vertraut zu machen", sagte NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) am Montag. Jäger, der selbst Motorrad fährt, nahm an einem Fahrsicherheitstraining der Landesverkehrswacht in Rheinberg teil.

Im vergangenen Jahr starben in Nordrhein-Westfalen 75 Motorradfahrer, in diesem Jahr sind es bis jetzt schon 14. Zu den häufigsten Gründen zählen zu hohe Geschwindigkeit, Selbstüberschätzung oder mangelnde Beherrschung der Maschine. Jäger appellierte an die Biker, regelmäßig Sicherheitstrainings zu absolvieren. Es sei wichtig, ein Bewusstsein für die Gefahren zu schaffen. "Der Kick bei Aufdrehen des Gashahns ist es nicht wert, sein Leben zu riskieren." (dpa)