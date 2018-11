Heidelberger Verein Habito

Heidelberg. Der Schweizer Hof in Heidelberg wird zweimal im Monat zum All-inclusive-Hotel für Kinder mit und ohne Behinderung. Die Eltern müssen dann draußen bleiben. Das Konzept kommt gut an - und wurde jetzt ausgezeichnet.

Von Karsten Lettau, 14.11.2018

Projekte, die das Zusammenleben in der Nachbarschaft verbessern, können sich bei Spiegel Online um den Social Design Award bewerben. Am Montag wurden die Gewinner ausgezeichnet. Der Publikumspreis ging dieses Jahr an das Habito Kinderhotel in Heidelberg - einem inklusiven Hotel im Mehrgenerationenhaus Schweizer Hof.

Das Angebot richtet sich an Kinder mit und ohne Behinderung, zwischen sechs und zwölf Jahren. An zwei Abenden im Monat können bis zu zwölf von ihnen ohne Eltern einchecken, gemeinsam spielen und zusammen auf einem Matratzenlager oder in einer mongolischen Jurte im Garten übernachten. Abendessen und Frühstück sind inklusive.

Projektleiterin ist Laura Kalmbach, die auch die Idee hatte. Sie findet besonders schön, dass alle Beteiligten von dem Angebot profitierten. Die Kinder hätten immer viel Spaß bei Ihnen und nebenbei lernten Kinder ohne Behinderung frühzeitig, Berührungsängste abzubauen. Gleichzeitig böte sich für Eltern, die sich sonst keinen Babysitter leisten könnten, die Möglichkeit für einen freien Abend.

Das ganze Team des Kinderhotels besteht aus zehn Mitarbeiterinnen, die sich im Vorfeld Themen und Aktionen überlegen. An den Abenden selber sind dann jeweils zwei bis drei Betreuerinnen vor Ort. Außer der Projektleiterin arbeiten alle von ihnen ehrenamtlich.

Durch eine Förderung der Diakonie Baden, können sie das Angebot auch noch weiter ausbauen. Als nächstes möchten sie geflüchteten Kindern anbieten, kostenfrei ins Kinderhotel zu kommen. "Sie können mit anderen Kindern zusammen spielen und einfach mal ein Stück heile Welt erleben", so Kalmbach.