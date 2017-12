Ingo Zamperoni will die Aufmerksamkeit auf ein "Tabuthema" lenken.

14.12.2017 Wiesbaden. Während seiner Zeit in Washington hat der "Tagesthemen"-Moderator den Krebstod eines kleinen Mädchens hautnah miterlebt. Das sei ein "einschneidendes Erlebnis" gewesen, meint Ingo Zamperoni.

Der Krebstod eines Mädchens hat "Tagesthemen"-Moderator Ingo Zamperoni (43) dazu bewogen, sich für ein Kinderhospiz einzusetzen. In seiner Geburtsstadt Wiesbaden wurde der TV-Journalist am Mittwoch als Botschafter der Einrichtung "Bärenherz" vorgestellt.

Mit seinem Engagement für das Haus will der dreifache Vater helfen, Aufmerksamkeit auf ein "Tabuthema" zu lenken: "Betroffene Eltern und Familien müssen mit dem Traurigsten zurechtkommen, das man sich vorstellen kann. Es ist aber wichtig, darüber zu sprechen, weil es, für manche sehr früh, ein Teil des Lebens ist. Die Augen zu verschließen, würde am wenigsten helfen."

Während seiner Zeit in Washington sei eine sechsjährige Nachbarstochter an Krebs gestorben. "Wir haben hautnah miterlebt, vor welchen Herausforderungen die Familie von heute auf morgen stand und wie das Mädchen seinem Hirntumor innerhalb weniger Monate erlag. Das war ein einschneidendes Erlebnis", sagte Zamperoni in Wiesbaden. (dpa)