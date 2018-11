Trauerfeier für den Musiker Ingo Insterburg in Berlin.

08.11.2018 Berlin. Er war Teil der Komikergruppe Insterburg & Co., sein bekanntestes Lied "Ich liebte ein Mädchen aus...": Ingo Insterburg hat seine letzte Ruhestätte auf dem Waldfriedhof Dahlem in Berlin gefunden.

Liedermacher Ingo Insterburg ("Ich liebte ein Mädchen") ist auf dem Waldfriedhof Dahlem in Berlin beigesetzt worden. Zur Beerdigung des Mitbegründers von Insterburg & Co. kamen am Donnerstag zahlreiche Weggefährten, darunter Komiker Karl Dall und Musiker Jürgen Barz.

Mit ihnen und dem Autor Peter Ehlebracht hatte der Liedermacher Ende der 1960er die Band Insterburg & Co gegründet. Deren bekanntestes Lied ist das von Insterburg vorgetragene "Ich liebte ein Mädchen aus...", dessen Parodie sich bis heute in Youtube-Videos findet.

Der als Ingo Wetzker 1934 im ostpreußischen Insterburg (dem späteren russischen Tschernjachowsk) geborene Liedermacher war am 27. Oktober im Alter von 84 Jahren nach einer Krebserkrankung gestorben. Er hatte nicht weit entfernt von dem Friedhof gewohnt. "Das ist fast schon sein Zuhause. Da hat Ingo nun seinen Platz gefunden", meinte sein langjähriger Musik-Manager Frank Nietsch. (dpa)