Inferno in Recklinghausen

Laut Feuerwehr konnten alle Besucher, die sich am Morgen in der Halle aufgehalten hätten, das Gebäude verlassen. Es sei niemand verletzt worden.

22.08.2019 Recklinghausen. Feuer in einer großen Halle in Recklinghausen: Ein Indoor-Spielplatz steht am Donnerstag in Flammen, Teile des Gebäudes stürzen ein. Verletzte gibt es nach ersten Erkenntnissen nicht.

Bei einem Großbrand in einem Indoor-Spielplatz in Recklinghausen sind am Donnerstag Teile der Halle eingestürzt. Das Gebäude habe in voller Ausdehnung gebrannt, sagte ein Sprecher der Polizei. Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr gab es keine Verletzten, wie eine Sprecherin des Kreises Recklinghausen sagte. Am Nachmittag war das Feuer größtenteils gelöscht und unter Kontrolle. Die Brandursache war zunächst unklar.

Das Feuer in der „KinderWelt“ sei um kurz vor 11 Uhr gemeldet worden, sagte der Polizeisprecher. Die Decke des Indoor-Spielplatzes werde von Holzbalken getragen. Anwohner wurden dazu aufgerufen, wegen starker Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Laut der Homepage der „KinderWelt“ hat der Indoor-Spielplatz eine Fläche von mehr als 4500 Quadratmetern. (dpa)