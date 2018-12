Vulkan Anak Krakatau ausgebrochen

Bangkok. 430 Tote sowie Tausende Verletzte und Obdachlose hat der jüngste Tsunami in Indonesien zurückgelassen. Grund dafür war der Ausbruch des Vulkans Anak Krakatau. Weil niemand weiß, was unter Wasser vor sich geht, fürchten sich die Menschen vor weiteren Katastrophen.

Von Willi Germund, 26.12.2018

Der Schrecken von Samstagnacht stand am Mittwoch vielen Überlebenden, die in wackeligen Booten von der Insel Pulau Sebesi zu dem kleinen Küstenort Desa Cantik gebracht werden, noch immer ins Gesicht geschrieben. „Selbst das Meer stand in Flammen”, beschreibt einer von ihnen die dramatischen Minuten, als eine etwa drei Meter hohe Wasserwand auf den kleinen Flecken Erde in der Sundastraße zuraste. Den Bewohnern blieb kaum Zeit, sich ins Inselinnere auf höher gelegene Hügel zu retten.

Pulau Sebesi liegt nur 20 Kilometer vom Vulkan Anak Krakatau entfernt, der am Samstagabend ausgebrochen war und offenbar durch einen Erdrutsch unterhalb der Wasseroberfläche den Tsunami ausgelöst hatte. 430 Tote, etwa 1500 Verletzte und 16.000 obdachlose Überlebende meldeten Indonesiens Behörden bis Mittwoch. In diesen Angaben fehlen die Daten von sechs Dörfern im Westen von Java. Auch die Küste Sumatras an der Meerenge zwischen dem Indischen Ozean und der Java-See war betroffen.

Für die Überlebenden bewahrheitet sich seither, dass ein Unglück selten allein kommt. Wie schon im September nach einem Erdbeben samt Tsunami auf der Insel Sulawesi erreicht Hilfe die Opfer nur tröpfchenweise. „Die meisten Überlebenden hausen in provisorischen Unterkünften”, erklärte die Internationale Föderation des Roten Kreuzes, die während der Weihnachtstage rund 400 Helfer in das betroffene Gebiet schickte, „und sie fangen langsam an, nach Überlebenden und Resten ihres Eigentums zu suchen.”

Sicherheitsabstand zur Küste

Doch Indonesiens Behörden, die von dem Tsunami völlig überrascht worden waren, befahlen, sich der Küste nicht näher als einen Kilometer zu nähern. Grund der Anordnung: Am Mittwoch drohten eine hohe Flut und extrem schlechtes Wetter. Außerdem herrscht die Furcht, dass Lava des Anak Krakatau erneut hohe Wellen verursachen könnte.

Laut Experten veränderte der Vulkan seit dem Ausbruch vom Samstag seine Aktivitäten. Er spuckt kein Feuer mehr aus seinem eingebrochenen Krater. Stattdessen brodelt und kocht das Meer in der Umgebung, weil Lava und heißes Gestein unter Wasser an den Flanken austreten oder in den Feuerkessel des Vulkans gelangen. Die Folge ist eine unberechenbares, tobendes Ungetüm, das die Vulkaninsel und Umgebung in eine Hölle aus heißem Dampf, Asche und Rauch verwandelt. Niemand weiß, was genau unter Wasser passiert.

Wissenschaftler der Universität von Oregon in den USA hatten vor genau sechs Jahren in einem Bericht exakt das Desaster vorhergesagt, das sich zwei Tage vor Weihnachten ereignete. „Manchmal will niemand die Stimme der Wissenschaft hörten”, lamentierten am Mittwoch Experten auf der Webseite „Volcano Discovery”.

Christmetten als Trauerfeiern

Schon im September versäumten Indonesiens Behörden nach dem Erdbeben der Stärke 7,5 in Sulawesi, die Bevölkerung vor einer Tsunamigefahr zu warnen. 2000 Menschen starben. Diesmal wurden sie überrascht, weil das bestehende Warnsystem vor allem auf Erdbeben reagiert. Aber der Mangel an Geldmitteln, Fischer, die hochempfindliche Bojen im Ozean beschädigten, und Nachlässigkeit bei der Auswertung der Daten spielen ebenfalls eine Rolle beim erneuten Versagen.

Die Regierung in Jakarta, das per Luftlinie nur ein paar hundert Kilometer vom Anak Krakatau entfernt liegt, kündigte nun an, das Warnsystem schnellstmöglich aufzurüsten. Zukünftig sollen verstärkt die Wasserbewegungen im Meer beobachtet werden. Ob am Samstag eine Warnung rechtzeitig gekommen wäre, ist fraglich. Laut Experten gab es eine Zeitspanne von maximal 38 Minuten, bevor die Welle die Küste erreichte.

Die Überlebenden der Katastrophe, viele von ihnen Christen, feierten derweil Christmetten in Trauer. Der Sänger der Gruppe Seventeen begrub am Mittwoch seine Frau. Sie gehörte zu den 200 Gästen eines Konzerts der Band in einem Hotel, als plötzlich eine Wasserwand hinter der Gruppe auftauchte und die Bühne wegschwemmte. Der Sänger ist der einzige Überlebende seiner Band.