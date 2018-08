10.08.2018 NEU DELHI. Mit Hitler-Bart, braunem Mantel und einer Hakenkreuz-Armbinde erschien der indische Abgeordnete Naramalli Sivaprasad im Nationatlparlament in Neu Delhi.

Ein indischer Abgeordneter ist als Adolf Hitler verkleidet am Nationalparlament in Neu Delhi erschienen. Der 67-jährige Naramalli Sivaprasad trug am Donnerstag einen braunen Mantel mit einer Hakenkreuz-Armbinde und im Gesicht den typischen Hitler-Schnurrbart. Er wollte damit nach eigenen Angaben für einen Sonderstatus seines Heimatbundesstaates Andhra Pradesh demonstrieren, durch den dieser mehr wirtschaftliche Unterstützung bekäme.

Sivaprasad, ein ehemaliger Schauspieler, ist dafür bekannt, sich immer wieder zu verkleiden - etwa als Hindu-Gott Rama, als Hirte oder als Frau - um seinen politischen Anliegen Nachdruck zu verleihen.

Vor dem Parlamentsgebäude imitierte er Hitler, wie auf einem Video zu sehen war. Er verglich Premierminister Narendra Modi mit dem Nazi-Diktator und warnte ihn Medienberichten zufolge davor, ebenso machthungrig zu werden. Hitler habe niemandes Rat angenommen und sich nicht um das Wohl der Menschen gekümmert, sagte der Politiker demnach. Seine Partei, die in Andhra Pradesh regierende TDP, war vor wenigen Monaten wegen des Streits um den Sonderstatus aus der Koaltion mit Modis BJP ausgetreten.

Für viele Inder war Adolf Hitler in erster Linie nicht ein völkermordender Faschist, sondern ein starker Führer, der im Interesse Deutschlands gehandelt habe. Hitlers Buch „Mein Kampf“ verkauft sich bis heute auf dem Subkontinent gut. Sein Name und sein Gleichnis werden immer wieder zu kommerziellen Zwecken genutzt - etwa von der Eiskremmarke Hitler oder einem gleichnamigen Kleidungsgeschäft. Hitlers Gesicht tauchte auch bis vor wenigen Monaten auf dem Einband eines indischen Kinderbuches über inspirierende Führer auf. (dpa)