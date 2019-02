Tragödie in Assam

23.02.2019 Golaghat. Die Konsumenten sind arm, also muss das Produkt billig sein. Schwarz gebrannter Schnaps wird in Indien darum oft mit gefährlichen Substanzen gemischt. Auf einer Teeplantage in Assam führte dies nun zu einer Katastrophe.

Nach dem Konsum von gepanschtem Schnaps unter Arbeitern einer indischen Teeplantage sind mindestens 89 Menschen gestorben. Laut Behörden wurden am Samstag 150 Menschen wegen einer Vergiftung im Krankenhaus behandelt.

Die Behörden der Distrikte Golaghat und Jorhat im nordöstlichen Bundesstaat Assam veröffentlichten die neuen, gestiegenen Zahlen der Toten und Erkrankten. Viele Patienten im Krankenhaus seien mittlerweile "außer Gefahr", hieß es. Es sei jedoch wahrscheinlich, dass die Zahl der Toten noch steige.

Die Arbeiter sollen den gepanschten Schnaps am Donnerstag getrunken haben. Den Angaben nach enthielt das Getränk offenbar eine erhebliche Menge Methanol.

Schwarz gebrannter Schnaps ist in Indien sehr beliebt, weil er billiger verkauft wird als importierter Alkohol oder etablierte indische Marken. Nicht selten werden die Getränke mit Industrie-Alkohol und anderen Substanzen hergestellt. (dpa)