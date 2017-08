15 Menschen tot getrampelt

Symbolbild: Ein indischer Elefant steht in einem Nationalpark in Indien im Wasser.

12.08.2017 Neu Delhi. Ein Elefant in Indien, der binnen weniger Monate 15 Menschen tötete, sollte gejagt und erschossen werden. Die indischen Behörden entschlossen sich zu dem Schritt, nachdem der Elefant immer wieder in Wohnsiedlungen eindrang.

Ein wilder Elefant, der im Nordosten Indiens 15 Menschen zu Tode getrampelt hat, ist nach einer aufwendigen Jagd erschossen worden. Nach dem Tod seines 15. Opfers im indischen Bundesstaat Jharkhand schlossen Wildhüter und Jäger diese letzte Möglichkeit am Mittwoch nicht mehr aus, um das Tier zu stoppen. Der etwa 25 Jahre alte Dickhäuter hatte zuvor in der waldigen Bergregion im Bundesstaat Jharkhand so viel Angst verbreitet, dass die Bewohner dort aus ihren Dörfern flohen.

„In einer herausfordernden Operation im heftigen Regen, in dichten Wäldern und bei schlechter Sicht hat unser 50 Mann starkes Team den Elefanten am Freitagabend schließlich aufgespürt“, sagte Jharkhands Chef-Wildhüter Lal Ratanakar Singh. Ein erfahrener Jäger und Scharfschütze habe den Elefanten, der nicht unnötig leiden sollte, gezielt in die Stirn geschossen. Der Elefant wurde im Wald begraben.

„Es war bedauerlich, dass wir den Elefanten töten mussten, aber wir mussten die Abschussverfügung erteilen, weil er die Gegend verwüstete“, fügte Singh hinzu.

Im März tötete der Einzelgänger vier Menschen im Bundesstaat Bihar, dann kam er über die Grenze nach Jharkhand und trampelte weitere elf Dorfbewohner zu Tode. "Wir beraten noch, was wir tun werden, doch eine Lösung könnte es sein, das Tier zu erschießen", sagte der oberste Wildschützer des Bundesstaats, L.R. Singh, der Nachrichtenagentur AFP.

Nach seinen Angaben leben die meisten Opfer in den Bergdörfern der Region und gehören zu einer der ärmsten Ureinwohnergruppen Ostindiens. Sie lebten nun in ständiger Angst vor dem Elefanten. Die Behörden vermuten, dass er sich von seiner Herde entfernt und dann nicht mehr zu ihr zurückgefunden hat und seitdem in den Dörfern nach Futter sucht.

In Indien werden nach Regierungsangaben jedes Jahr mehr als 300 Menschen von wilden Elefanten getötet. Oft töten Dorfbewohner ihrerseits Elefanten, weil diese ihre kostbaren Ernten zerstören. (AFP/dpa)