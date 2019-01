Wer verteilt die meisten Likes?

BONN. Tindern Sie noch oder lieben Sie schon? Viele Deutsche beantworten diese Frage wohl mit Ersterem. In welchen Städten besonders viele Likes vergeben werden, hat die Dating-Plattform Tinder jetzt in einem Ranking veröffentlicht.

Von Laszlo Scheuch, 24.01.2019

Die einen suchen sie im Supermarkt, andere im Café und immer mehr Leute im Internet über Apps wie Tinder: die große Liebe. Wie kontaktfreudig die Deutschen über Tinder sind, hat die Dating-Plattform nun mitgeteilt und ein Ranking veröffentlicht. Untersucht wurde die Anzahl der Swipes nach rechts - was so viel heißt wie "du gefällst mir und ich möchte dich kennenlernen" - im Verhältnis zur Gesamtanzahl an Swipes. Demnach sind vor allem die Stuttgarter fleißig im Likes verteilen. In der schwäbischen Metropole leben offenbar besonders viele einsame Herzen, die auf der Suche nach dem perfekten Match sind.

Ambitionierte Tinderer sind auch die Frankfurter. "Vielleicht tragen die vielen Studenten der Main-Metropole zur hohen Kontaktfreudigkeit bei", mutmaßt die Dating-Plattform über Mainhattan, das sich vor Berlin den zweiten Platz sichert. "Überraschend", weil als weniger zurückhaltend vermutet, nennt Tinder die Platzierung Kölns. Die Domstadt landet in dem Ranking auf Platz sieben. Gut möglich, dass sie schon bald Plätze einbüßen muss, schließlich steht die Hochzeit der fünften Jahreszeit bevor. Und wer braucht bei all den Bützje an Karneval in der Suche nach Zuneigung noch eine App?

Wie es um die Herzen der Bonner Singles bestellt ist, geht aus dem Ranking nicht hervor. Wie Tinder auf Anfrage mitteilt, liegen aktuell nur Daten der Top Ten vor. Grundsätzlich ist NRW das aktivste Bundesland auf Twitter. Neben Köln befinden sich auch Dortmund (Platz 4), Essen (Platz 6) und Düsseldorf (Platz 9) in den Top Ten. Allein in Düsseldorf gehören Tinder zufolge 350.000 Haushalte Alleinstehenden. Mit 85 Prozent aller Nutzer weltweit ist im Übrigen die Altersgruppe der 18- bis 34-Jährigen auf der Dating-Plattform am stärksten vertreten. Etwas stärker vertreten sind auf Tinder die Männer.

Ihnen sei an dieser Stelle ebenso wie allen Frauen gesagt: Tindern Sie montags nach 20 Uhr - es ist die laut Tinder erfolgsversprechendste Uhrzeit.