Video aus Australien

In Sydney spielen die Pinguine am liebsten mit Seifenblasen.

Foto: Foto: Richard Robinson/www.depth.co.nz/Tourism New Zealand/dpa

Sydney. Einfach nur schön anzusehen. In Sydney spielen die Pinguine mit herunterfallenden Seifenblasen. Der ein oder andere Bewohner wirkt dabei schon sehr vertraut mit den Blasen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.02.2018

Im Sea Life in Sydney scheinen die Königspinguine eine neue Freizeitbeschäftigung zu haben. Seifenblasen kommen bei den arktischen Bewohner sehr gut an. In einem Video, welches Sea Life Sydney auf seiner Facbookseite veröffentlicht hat, laufen die Pinguine den umherfliegenden Seifenblasen nach und machen einen verspielten Eindruck.

Ein großer Bewohner jongliert die Blasen sogar auf seinem Schnabel. Im Hintergrund machen seine Mitbewohner es ihm nach und versuchen den ungewohnten Niederschlag aufzufangen.