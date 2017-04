Pool mit Panoramablick

Bonn. Eigentlich ist schwimmen ja eine eher anstrengende Sportarten, es gibt aber Orte, an denen ist es Entspannung und Abenteuer zugleich. Skypools locken mit Becken mit Glaswänden in schwindelerregender Höhe.

Von Nadine Vogelsberg, 11.04.2017

Schwimmen Entspannung und Abenteuer verbinden sich mancherorts. So zum Beispiel im Skypool im Market Square Tower in Houston, Texas. In der 39. Etage des Gebäudes befindet sich ein Pool, den nur die Mieter des Luxuskomplexes nutzen dürfen.

Das besondere: Teile des Schwimmbeckens sind auf dem Dach, ein Teil aber geht darüber hinaus, gebaut aus dickem Akrylplastik, der dem Hersteller zufolge sogar einem Hurricane standhalten soll. So können die Mieter schwimmen, und dabei nach unten, auf die Stadt blicken.

Coolest thing I've shot today. The glass-bottom sky pool on top of Market Square Tower @MarketSquareTow #dontlookdown #skypool pic.twitter.com/HwupjZvUR8 — Karen Warren (@karenwarrenHC) 2. November 2016

Auch anderen Orts gibt es solche Skypools, hoch über den Wolken. Das bekannteste Beispiel befindet sich in Singapur, der Infinity Pool des Marina Bay Sands Hotel. 57 Stockwerke über der Stadt lässt es sich schwimmen, dinieren und der Ausblick genießen.

Wer auf Abenteuer steht, kann sich im Darwin Crocosaurus Park zwar nicht in die Höhe wagen, dafür aber mit Krokodilen schwimmen - hinter bruchsicherem Glas, versteht sich.

In Europa kann man ebenfalls hoch über der Stadt schwimmen, so zum Beispiel im Emassy Garden Pool in London, der zwei zehnstöckige Häuser miteinander verbindet.

In Deutschland geht es dagegen weniger hoch hinaus. Hier sind Infinity Pools vor allem im Süddeutschen zu finden, wie das Mawell Resort in Langenburg oder das Schloß Elmau bei Garmisch-Partenkirchen. Die Pools selbst liegen zwar nicht ganz so hoch, wie jene in Houston oder Singapur, dafür hat man von ihnen aus einen wunderbaren Blick auf die Alpen - und die dürften ein bisschen höher sein, als die Wolkenkratzer in Übersee.