In Nordrhein-Westfalen werden immer mehr Wohnwagen geklaut

15.09.2017 Düsseldorf. Wohnwagenbesitzer in Nordrhein-Westfalen werden immer häufiger Opfer von Dieben. Dieses Jahr seien nach Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) in Düsseldorf bereits 191 Wohnwagen gestohlen worden, berichtet die "Bild"-Zeitung (Freitag). Allein im August seien es 41 Wagen gewesen. "Es fällt auf, dass sich diese Diebstähle häufen", sagte Frank Scheulen, Sprecher des LKA der Zeitung. "Seit April steigen die Taten deutlich an."

Besonders oft schlugen die Täter, die nach Angaben der Zeitung wohl bandenmäßig organisiert sind, in Köln zu: Hier wurden 33 Diebstähle gezählt. Im Rhein-Erft-Kreis waren es 18 Taten. In Bonn, Düren und im Bergischen Kreis je elf. Der finanzielle Schaden beträgt laut LKA 2017 bislang 4,3 Millionen Euro. (dpa)