In Lügde rollen zu Ostern wieder die Feuerräder

30.03.2018 Lügde. Am Ostersonntag (1.4.) rollen in Lügde im Naturpark Teutoburger Wald wieder brennende Osterräder durch die Dunkelheit. Nach einer mehrere Jahrhunderte alten Tradition stopfen die Lügder Stroh in die Holzräder und lassen sie mit großer Geschwindigkeit einen Berg herunterrollen. Die Veranstalter in dem Ort nahe der niedersächsischen Landesgrenze erwarten bis zu 20 000 Besucher.

Lügde gilt als Hochburg des Osterbrauchs: "Man ist da einfach stolz drauf, weil das im Grunde etwas Einmaliges ist", sagt Dieter Stumpe vom "Dechenverein Lügde", der die alte Tradition hochhält. Bis zu 400 Kilo wiegen die mit Stroh vollgestopften Räder, wenn sie mit einer Fackel angezündet werden. Sie erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 60 Stundenkilometern. Das Spektakel der flammenden Räder startet nach Einbruch der Dunkelheit gegen 21.00 Uhr. (dpa)