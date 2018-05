Städteplanung in Caojiawan

Noch wird die Station kaum genutzt - das wird sich aber in den nächsten Jahren wohl ändern. (Symbolbild)

Chongqing . Alle fünf Minuten hält in China ein Zug in der verlassenen Metro-Station Caojiawan. Niemand steigt ein oder aus, trotzdem halten die Behörden an der Station fest.

03.05.2018

Mitten zwischen Bäumen und Büschen liegt eine hochmoderne Metro-Station im Südwesten Chinas. Die Station wird als die einsamste Station der Welt bezeichnet, weil kaum jemand ein- noch aussteigt - trotzdem hält hier alle fünf Minuten ein Zug.

Die Station wurde 2015 eröffnet, berichtete CNN. Wenn jemand hier aussteigt, dann seien das meist Touristen, die ein Foto von der verlassenen Station machen möchten. Von den drei Eingängen sei nur einer für die Gäste nutzbar. Im Untergrund sei die Station jedoch voll funktionsfähig und hoch modern.

Denn schon bald, so die Einschätzung der Städteplaner, wird sich die Metro-Station zu einem wichtigen Knotenpunkt entwickeln. Die angrenzende Metropole Chongqing hat bereits jetzt 30 Millionen Einwohner und wächst weiter: Die Stadt muss stetig vergrößert werden. Doch bevor Menschen sich hier ansiedeln können, muss eine gute Infrastruktur vorhanden sein - so die Idee hinter dem Bau.

In Zukunft wird die Metro-Station Caojiawan wohl nicht mehr so verlassen sein.