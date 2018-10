Gegen den Stress: In Amsterdam können Studenten mit kleinen Hunden kuscheln.

AMSTERDAM. Um gestresste Studenten zu entspannen, greift die Universität in Amsterdam zu ungewöhnlichen Mitteln. Studenten können kostenlos in einem extra Raum mit kleinen Hundebabys kuscheln.

Böse Zungen sagen Studenten ein relativ laues Leben zu: Hier mal eine Vorlesung, da mal eine Hausarbeit, zwischendurch sollen Netflix und Party regieren. Ob das nun stimmt oder nicht, sei dahingestellt. Was sich allerdings sagen lässt: Nur die wenigsten von ihnen sind Freunde von Prüfungen - die können nämlich wirklich stressig werden.

Um den Stress der Studenten in Prüfungsphasen zu lindern, greift die Universität in Amsterdam jetzt zu unkonventionellen Mitteln. Wie sie mitteilt, wird stressgeplagten Studenten am 22. und 23. Oktober die Möglichkeit gegeben, 15 Minuten mit Hundewelpen zu kuscheln. Dafür wurde eigens ein Welpenzimmer angelegt - der sogenannte "Puppy Room". Um die Neugeborenen nicht zu stressen, gibt es allerdings nur ein begrenztes Platzkontingent und nur Studenten der Amsterdamer Universität können sich anmelden. Zudem stehen die Hundebabys nur zwischen 14 und 16 Uhr zur Verfügung und eine Aufsichtsperson sieht nach dem Rechten. Das Angebot ist kostenlos.

Die Idee, Stress mit Hilfe von Welpen abzubauen, ist nicht neu, wurde auch in anderen Universitäten - vornehmlich in Großbritannien und den USA - schon aufgegriffen. Das Erfolgsrezept? Beim Kuscheln werden die Wohlfühl-Hormone Serotonin und Oxytocin vermehrt ausgeschüttet. Während Serotonin regulierend auf den Blutdruck wirkt, stärkt Oxytocin einem Bericht des Deutschlandfunks zufolge das Wohlbefinden.